La retrocessione delpotrebbe tramutarsi in una ghiotta occasione di mercato per la, che già da qualche tempo sta portando avanti parecchi contatti con la dirigenza gialloblù. L'obiettivo degli uomini mercato doriani è quello di assicurarsi i pezzi più interessanti tra le fila dei veneti: oltre a che sembra vicinissimo alla squadra genovese, il direttore sportivo Osti monitora altri profili.Uno secondo Il Secolo XIX è quello di Mariusz, centravanti classe 1995 arrivato a Verona dal Nantes e autore di sei gol alla sua seconda stagione in Serie A. Il polacco oltretutto ha il procuratore in comune con un altro ex blucerchiato, ossia quel Dawid Kownacki oggi al Fortuna Dusseldorf. Oltre a Stepinski però la Samp starebbe osservando altri tre calciatori, tutti estremamente giovani.Si tratta del 2001 Ibrahim, centrocampista della Primavera del Chievo con all'attivo due presenze in Serie A, del centravanti classe 2000 Sergeje dell'esterno offensivo suo coetaneo Emanuel, autore pure di un gol in Serie A.