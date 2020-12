Oggi si è diffusa la notizia, su alcuni portali, dell'interesse della Sampdoria per il tecnico del Lecce Eugenio Corini. L'indiscrezione era suffragata da una presunta posizione di incertezza legata al futuro di Claudio Ranieri, dovuta ai risultati della squadra.



In realtà, la posizione del mister blucerchiato non risulta assolutamente in bilico. L'allenatore della Samp, autore lo scorso anno di una grande impresa avendo salvato il Doria, gode della piena fiducia della dirigenza di Corte Lambruschini, che sta addirittua ragionando su un possibile prolungamento del contratto, in scadenza a giugno. Ranieri non è assolutamente in discussione, e la Samp non ha preso in considerazione alternative al mister romano.