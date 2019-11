L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa per presentare la prossima partita contro l'Atalanta: "A Ferrara sono stati tre punti importanti per la classifica e per il morale. I ragazzi stanno recuperando fiducia in loro stessi. Dobbiamo però dimenticarci tutto, perché arriva l’Atalanta, squadra che sta facendo cose meravigliose. Sono curioso di vedere come reagiremo. Quagliarella? Fabio ci tiene tantissimo, capisca che se salta una partita non crolla il mondo. È un giocatore utilissimo per esperienza e sono convinto che farà tantissimi gol per noi. Parlo in generale, non è detto che salti la prossima. Quando parlo sono bugiardo. Con Gabbiadini tutto a posto, ieri ha chiesto un permesso per saltare la mattina ma si è allenato al pomeriggio. Sta bene".



Su Caprari: "A Bologna mi aveva lasciato con l’amaro in bocca. Con la Spal è entrato vivo, per pressare, poi l’errore tecnico ci sta ma la voglia di lottare deve sempre esserci. Ci sono giocatori che giocano per senso di appartenenza, per carattere e magari sono meno dotati. Ci sono poi fenomeni che lasciano l’amaro in bocca perché hanno tecnica e non la sfruttano. Ramirez? Gaston, prima che lo prendeste voi, lo volevo io a tutti i costi. Per lui stravedo".