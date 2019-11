Un avvio di campionato non semplice e alcune difficoltà realizzative non sembrano aver minato la fiducia della Sampdoria nei confronti di Fabio Quagliarella. E' anche logico, considerando che il numero 27 blucerchiato l'anno scorso è stato il grande protagonista di una stagione conclusa con 26 reti in Serie A e lo scettro di capocannoniere.



Uno dei temi caldi per quest'annata invece è il rinnovo di contratto dell'attaccante campano, in scadenza a giugno. I discorsi per un possibile prolungamento qualche tempo fa infatti erano stati interrotti a causa della vicenda della cessione societaria, poi sfumata. Attualmente invece il giocatore starebbe ancora aspettando una risposta dal club.



Secondo Il Secolo XIX l'argomento verrà affrontato dalle parti entro la fine dell'anno. Quagliarella e la Sampdoria si incontreranno per discutere un rinnovo su base annuale, e la volontà dell'ex Napoli e Juventus sembra comunque quella di chiudere la carriera a Genova con la maglia della Sampdoria.