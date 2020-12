Tra i tanti contratti in scadenza nella Sampdoria c'è logicamente anche quello di Claudio Ranieri. L'allenatore blucerchiato ha un ingaggio da 1,8 milioni netti all'anno, e il suo accordo con Corte Lambruschini scadrà a giugno. Il Doria e l'allenatore non hanno ancora raggiunto un'intesa su un prolungamento, perché Ferrero vorrebbe abbassare l'attuale stipendio di Ranieri, mentre il mister non sembra di questo avviso.



Quanto può pesare, la questione contratto in scadenza a livello mentale? "Zero, onestamente, il mio contratto in scadenza non è un problema, non lo era quando ero un allenatore giovane figurarsi oggi alla mia età che sapete non è freschissima purtroppo" ha detto a Il Secolo XIX. "Se rinnoverò lo farò per un altro anno per andare avanti un anno per volta e poi decidere di volta in volta. Non ho queste ansie, mettiamola così, quindi capisco il tema ma possiamo troncarlo subito perché in questo momento non è appunto un problema che riguarda né me né la squadra che alleno. Ci sarà tempo più avanti per parlarne" conclude Ranieri.