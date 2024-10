Sampdoria, ratificato l'accordo tra Manfredi e Ferrero, il Viperetta esce di scena

Getty Images

Giornata importante anche fuori dal campo quella di ieri per la, cruciale per sancire l'uscita di scena di Massimo Ferrero dal club. In mattinata, al Tribunale di Milano, era in calendario un’importante udienza che riguardava il futuro della società, legato alla ratifica dell’accordo tra la vecchia e la nuova proprietà del club blucerchiato.La giudice Daniela Marconi, incaricata della vicenda, aveva giàraggiunto tra le parti nei giorni scorsi, accordo che la stessa Marconi aveva auspicato e promosso nei mesi precedenti. Vista la chiarezza dell’intesa e il suo buon esito, la giudiceper formalizzare la ratifica, che arriverà ufficialmente nei prossimi giorni, fa sapere Il Secolo XIX.

L’accordo transattivo, ufficializzato dalla Sampdoria il 20 settembre scorso, segna la totale uscita di scena di Massimo Ferrero dalla gestione del club. In base all'intesa, la, società guidata dal presidente Matteo Manfredi, è diventata proprietaria del 99,98% delle quote dell’Uc Sampdoria, assicurando così la completa transizione della società. Con questo passaggio legale, la lunga vicenda societaria della SampdoriaNei prossimi giorni, l’accordo sarà formalmente recepito, sancendo l’inizio di una nuova era per il club blucerchiato sotto la guida della nuova proprietà.