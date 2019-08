L'arrivo di Malcom dal Barcellona allo Zenit San Pietroburgo sembrava destinato a liberare un colpo in entrata per la Sampdoria. Il giocatore in questione è l'esterno Emiliano Rigoni, che la squadra russa non voleva lasciar partire prima di aver individuato il sostituto. Ora però, nonostante l'arrivo del brasiliano in Russia, la trattativa avrebbe subito un nuovo rallentamento.



Rigoni - che resta sempre la principale pista per l'estero dall'attacco - secondo l'edizione genovese de La Repubblica avrebbe infatti richiesto un ingaggio troppo alto per le casse della Sampdoria. Le condizioni per il suo cartellino invece restano note: un milione subito, con il diritto di riscatto a 11 che si trasformerebbe in obbligo a seguito della decima presenza stagionale.