Arriva un rinnovo in casa Sampdoria. Nei giorni scorsi la società blucerchiata ha prolungato il contratto del preparatore atletico di mister Ranieri Paolo Bertelli, allungando l’intesa sino al 30 giugno 2021 per una figura che nelle prossime settimane si rivelerà cruciale per la truppa doriana. In questo modo la Samp è riuscita ad armonizzare il suo contratto con quello degli altri membri dello staff. L’ ‘anomalia’ era dovuta al fatto che Bertelli, per scelta, firma sempre contratti annuali, ma non c’erano mai stati dubbi da parte del Doria sul continuare insieme.



Bertelli nella Samp si avvale della collaborazione di Massimo Catalano e Carlo Spignoli, è un professionista in Serie A dal 1993 e ha lavorato anche con Spalletti, Sarri e Conte. A breve secondo Il Secolo XIX dovrebbe arrivare il rinnovo anche del preparatore dei portieri Battara, che collabora nel ruolo con Lorieri.