In casa Sampdoria, concluso il calciomercato è tempo di concentrarsi sugli eventuali rinnovi. Le due situazioni più delicate sono ovviamente quelle che coinvolgono il capitano Fabio Quagliarella e l'allenatore Claudio Ranieri, e le due vicende probabilmente andranno di pari passo. Entrambi sarebbero pronti a continuare la loro esperienza in blucerchiato ma per il momento, nonostante le dichiarazioni di Ferrero, dovranno ancora pazientare.



La linea temporale, scrive La Gazzetta dello Sport, viene quantificata in un mese, al massimo due. Entrambi però dovranno abbassare sensibilmente i loro parametri economici, anche per adeguarsi al ridimensionamento post Covid. Sia al tecnico che all'attaccante, aggiunge il quotidiano, verrà proposto un contratto con lo stesso orizzonte temporale, ossia un anno. Quagliarella ci è abituato ormai, e per Ranieri non sembra essere un problema.