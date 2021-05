Il rinnovo di Claudio Ranieri ancora non è arrivato. Il tecnico della Sampdoria ha dato come limite temporale la partita con il Parma, ammettendo che il suo procuratore sta discutendo con Ferrero ma di non conoscere i dettagli della negoziazione. Nel frattempo, la sensazione è che Ferrero stia prendendo tempo, ma con il passare dei giorni la situazione pare complicarsi. Ranieri infatti vuole una proposta e discuterla entro la fine della stagione, evitando i tira e molla.



Secondo Tuttosport però Ferrero per il momento non ha presentato alcuna offerta ufficiale. I nodi, come noto, sono quelli legati all'ingaggio, che la Samp vorrebbe abbassare nella parte fissa inserendo dei bonus, e gli anni di contratto. Ranieri però ha ribadito più volte di voler conoscere il progetto, la sensazione è che Ferrero voglia prima sciogliere il futuro dei suoi dirigenti, per poi trattare la questione relativa a Ranieri.