Sampdoria-Salernitana, indagine di Asl e Digos sull'intossicazione: cibo conservato male dai granata

Getty Images

Il giallo dell'intossicazione alimentare che ha colpito i calciatori delladopo il playout giocato a Genova contro la, e che ha spinto i campani a chiedere il rinvio del match in programma venerdì sera all'Arechi, sta facendo discutere mezza Italia e si arricchisce ogni giorno di retroscena. Nel comunicato ufficiale diramato ieri dalla squadra di Iervolino si leggeva anche un accenno a presunti "Riscontri investigativi sull'accaduto". "La società ha immediatamente attivato tutte le procedure del caso a tutela della salute dei propri tesserati e informato le autorità competenti, riservandosi ogni azione nelle sedi opportune – sportive e non – per preservare gli interessi del club e dei propri tesserati a pochi giorni dalla partita di ritorno" si legge ancora nel comunicato.

In realtà, l'intervento delle autorità c'è già stato. Lasono entrati in azione subito dopo l’allarme lanciato dalla Salernitana. Gli agenti diretti da Simona Truppo e gli ispettori dell’Ufficio Igiene alimenti e nutrizione hanno effettuato controlli al Novotel, l’albergo che ha fornito alla squadra la merenda e la cena al sacco.Il sospetto si è concentrato su uno degli alimenti consumati: il riso cantonese, parte della cena distribuita ai tesserati. Sono stati prelevati campioni e inviati ai laboratori per le analisi. Intanto, il numero delle persone colpite dall’intossicazione è salito a 21, di cui 8 giocatori. L’episodio si è verificato dopo il volo charter che domenica notte ha riportato la squadra in Campania.

Secondo le prime ipotesi delle autorità sanitarie,Dal contratto stipulato tra Novotel e Salernitana emerge che il trasporto e la conservazione dei pasti erano a carico del club. La Salernitana, però, respinge questa versione. La smentita a Il Secolo XIX dei granata è netta: "Nemmeno una squadra di terza categoria lo farebbe, arrivati allo stadio abbiamo messo tutto nel frigorifero dello spogliatoio, come sempre". Ora si attendono i risultati delle analisi sui campioni alimentari per fare piena luce sull’accaduto. Intanto resta l’incognita sulla data della partita di ritorno e sul destino del playout.