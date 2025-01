Sampdoria, salta Valoti? L'ingaggio è troppo alto e Accardi...

Getty Images

Da tempo in casasi parla di innesti in quasi tutti i reparti. A centrocampo, uno dei nomi circolati con maggiore insistenza è quello di Mattia, mezz'ala attualmente in forza ale grande protagonista dello scorso campionato di Serie B con la maglia del Pisa. Valoti in Brianza è fuori dalle rotazioni, nonostante sia stato convocato anche per l'ultimo turno di campionato vista l'emergenza difensiva biancorossa, e da più parti veniva dato per scontato il suo arrivo. A contribuire alla suggestione c'era anche il fatto che, in estate, il calciatore era stato ad un passo dal blucerchiato nelle ultime ore di mercato. Il Doria però poi aveva virato su un portiere, ossia Silvestri, chiesto da mister Sottil.

Al 20 gennaio però Valoti non è ancora stato chiuso, e i tifosi si chiedono per quale motivo. Secondo Il Secolo XIX l'operazione, e il suo rallentamento, andrebbero ascritte non al famigerato algoritmo , perché Valoti ha il contratto in scadenza a giugno, e quindi esce da queste valutazioni, ma ad unaGli investitori infatti, in particolare Tey, avrebbero dato a Manfredi l'indicazione di non appesantire il monte ingaggi in vista della prossima stagione e questo sarebbe un ostacolo per il ds.Valoti chiederebbe un contratto daeuro netti, troppi per la Samp e per le strategie dei suoi investitori. Accardi dovrebbe quindi confrontarsi con questo problema, in caso dovesse considerare Valoti prima scelta per il reparto. C'è però anche un altro aspetto di cui tenere conto: stando al quotidiano, attualmente l'ex Spaldel dirigente.