Sampdoria, scatto per Sekulov: trattativa avviata con la Juventus, i dettagli

Laè pronta a regalare a mister Pirlo un rinforzo a centrocampo. L'obiettivo dei blucerchiati è quello di assicurarsi le prestazioni di un talentino cresciuto nella, grande protagonista lo scorso anno con l'Under 23 bianconera. Il nome che circola da qualche giorno a Genova è quello di Nikola, talentino classe 2004. Il calciatore l'anno scorso ad inizio stagione era stato prestato dalla Vecchia Signora alla Cremonese e poi riportato a casa per la seconda metà di stagione. Con la Juve Next Gen, il trequartista ha tenuto un ruolino impressionante, con 23 presenze e 9 reti.

La concorrenza era piuttosto agguerrita, sia ilche illo volevano, ma nelle ultime ore la Samp avrebbe fatto uno scatto importante, superando la concorrenza dei club interessati. La chiusura non sembra imminente, ma l'operazione è ben imbastita. Come noto, il ds Accardi non gradisce l'arrivo di calciatori soltanto a titolo temporaneo, il dirigente vuole patrimonializzare il Doria e per questo motivo la base della trattativa dovrebbe essere quella di unche rappresenterebbero una plusvalenza secca, essendo il calciatore stato acquistato dai bianconeri due anni fa per 300mila euro. La sensazione è che da Torino vogliano però inserire un diritto di riacquisto, da capire in quali termini, in modo da esercitare ancora un controllo sul giocatore.