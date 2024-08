Sampdoria, il portiere arriva dall'Atalanta: ecco chi è

Getty Images

A Genova il tormentone di mercato dell'estate della, dopo la vicenda Tutino, riguarda il portiere che Pietro Accardi affiderà alle cure di Andrea Pirlo. Il tassello è importante, da non sbagliare, la scelta tiene banco da settimane. Nella cessione di Audero al Como ad esempio è stato inserito Simone, lo scorso anno titolare all'Avellino,ma la sensazione è che il giocatore classe 2000 non sarà l'ultimo movimento tra i pali. Uno dei nomi maggiormente accostati ai blucerchiati è quello di Filipdell'Inter: il ragazzo è già stato a Bogliasco, Pirlo lo stima e lui apprezza il Doria. Per il momento però le trattative non si sono sbloccate, l'Inter vorrebbe inserirlo nell'ambito dell'affare Leoni, la Samp invece vuole trattenere il giovanissimo centrale classe 2006 e questo potrebbe avere creato una situazione un po' di impasse.

Accardi però sembra aver sbloccato la vicenda con un colpo a sorpresa. Il direttore doriano infatti nelle ultime ore, in maniera silenziosa, è andato su un giovane talento dell'Si tratta di Paolo, estremo difensore classe 2003 cresciuto nelle giovanili nerazzurre, ma transitato anche da Torino e Brindisi, che l'anno scorso ha difeso i pali della formazione bergamasca Under 23. Vismara, 40 presenze nella seconda formazione dell'Atalanta, ha disputato 40 partite di Serie C tra campionato e play off.La trattativa lampo è stata condotta sottotraccia, senza far trapelare nulla fino a ieri sera. Il nuovo portiere della Samp arriverà a Bogliasco dall'Atalanta quasi certamente in, il suo approdo in Liguria è previsto nelle prossime ore, appena limati gli ultimi dettagli dell'operazione.