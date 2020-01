Tra i vari nomi accostati alla Sampdoria in questa sessione di mercato c'è anche quello di un esubero in casa Juventus, ossia Marko Pjaca. L'esterno offensivo croato sino a pochi anni fa veniva considerato uno dei più promettenti calciatori balcanici, ma negli ultimi campionati è stato frenato da numerosissimi problemi fisici e pare ormai uscito definitivamente dalle rotazioni della Juventus.



Pjaca legittimamente sogna di tornare protagonista, e non mancano le pretendenti pronte a bussare alla porta bianconera per chiedere il prestito del calciatore, garantendogli magari minutaggio e continuità in Serie A. Tra esse, come detto, figura anche la Sampdoria che segue con attenzione l'evolversi della vicenda. I blucerchiati però dovranno fronteggiare una concorrenza decisamente agguerrita.



Secondo Tuttosport ad oggi la società che ha un dialogo più avanzato per Pjaca sarebbe il Cagliari, anche perchè la Juve in Sardegna ha già un altro calciatore di proprietà, ossia Pellegrini. Il Parma ha sondato la disponibilità di Paratici al prestito di Pjaca a prescindere dalla vicenda Kulusevski, Verona e Genoa monitorano la situazione, ma recentemente si sarebbero aggiunte anche due società più ambiziose, ossia Atalanta e Lazio.



Decisiva sarà la volontà di Pjaca, che avrebbe già fatto sapere di volersi trasferire in una squadra capace di garantirgli un buon impiego, con l'obiettivo di rilanciarsi dopo il recente calvario di problemi fisici.