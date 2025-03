Sampdoria, Semplici: "Non abbiamo niente da perdere. Su Cragno valuteremo, Coda responsabilizzato"

Getty Images

Alla vigilia della sfida trae Frosinone, il tecnico blucerchiato Leonardoha parlato in conferenza stampa, sottolineando l'importanza del match e lo spirito con cui la squadra dovrà affrontarlo. "Partita che conta molto, ci siamo preparati bene e abbiamo fatto tesoro del percorso sin qui con me.", ha dichiarato l'allenatore, evidenziando come la squadra sia pronta mentalmente per affrontare la sfida. "Conosciamo l’importanza, la mentalità c’è, non molliamo mai, neanche in nove".

Semplici ha poi parlato della necessità di trasformare le buone prestazioni in punti concreti: "Manca step per aggiungere punti a buona prestazione. I ragazzi stanno spingendo su questo,. C’è senso di responsabilità". Sul Frosinone, avversario di giornata, ha aggiunto: "Partito per altri traguardi, poi trovato difficoltà e ora strada giusta. Ma troverà una Sampdoria convinta delle proprie capacità".Sulla tattica e il sistema di gioco, il tecnico ha spiegato: ". Per quanto riguarda la situazione dei portieri, ha fatto il punto: "Ghidotti è rientrato, sarà convocato, Cragno farà la rifinitura dopo la brutta contusione ma spero possa giocare. Stiamo valutando per non perderlo più a lungo".

Alcune assenze potrebbero pesare, ma Semplici vede anche delle opportunità: "Abiuso sta crescendo, si applica, spiace avergli dato poco spazio ma spesso siamo rimasti in dieci.". In attacco, con l'assenza di Niang, il tecnico si aspetta una reazione da parte di Coda: "Assenza Nianggiocatore importante che ha passato un momento particolare. Mi aspetto un segnale importante. Dobbiamo essere più forti anche dell’assenza di Niang".Il mister ha insistito sulla necessità di un atteggiamento più spregiudicato: "Alla squadra ho detto chedobbiamo sciogliere le briglie e giocarcela con tutti. Pressione? Si sente, pubblico eccellente che spinge. Dobbiamo meritarcelo. Non dobbiamo più avere partenze titubanti". Rispondendo alle critiche sulla partita contro la Reggiana, Semplici ha chiarito la sua visione tattica: "TDepaoli e Venuti esterni offensivi, Oudin un attaccante, Sibilli pure. Non è questione di giocatori ma di equilibri". Su Sibilli ha aggiunto: "In calo? Io pretendo sempre tanto, magari nella singola partita uno può calare ma era il più pronto, tutti stanno dimostrando di essere all’altezza della maglia".

Infine, un passaggio sul tema delle espulsioni, che sta condizionando la stagione blucerchiata: "Espulsioni? Mai capitato a me e alla Samp. Ho cercato di capire perché, forse troppe responsabilità. Dobbiamo migliorare". Semplici ha concluso commentando il recente intervento di Manfredi sulla situazione della squadra: "Ha trasmesso vicinanza, voglia di ribaltare questa situazione,ci ha fatto capire l’importanza del momento da responsabile capo. Ha chiesto ancora di più com’è giusto. Insistere nel lavoro ed essere scrupolosi".