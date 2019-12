Sampdoria e Spal in questa sessione di mercato si sfideranno per parecchi obiettivi di mercato. Ai blucerchiati interessa Petagna, ai biancoazzurri Caprari, ma ci sono anche altri nomi in comune sul taccuino delle rispettive dirigenze. Uno, ad esempio, è quello di Musa Barrow dell'Atalanta.



I caso i bergamaschi dovessero abbandonare la Champions, è molto probabile che la rosa nerazzurra venga sfoltita, e l'attacco è il reparto più 'spendibile' in questo senso. Ai nerazzurri sono già arrivate parecchie richieste per il gambiano classe 1998, e tra esse secondo Tuttosport spiccano in particolare quelle di Samp e Spal.