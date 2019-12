Saranno settimane molto lunghe per la Sampdoria, alla caccia di rinforzi provenienti dalla Serie A ma attenta anche al mercato estero. Gli uomini mercato doriani sarebbero tornati a guardare all'est Europa, e in particolare in Ungheria, dove gioca ​Oleksandr Zubkov, esterno offensivo ucraino classe '96 di proprietà dello ​Shakhtar Donetsk ma prestato al Ferencvaros.



Secondo gli ucraini di footboom.com per il calciatore si sarebbero mosse in maniera concreta la Sampdoria e il Genoa, ingaggiando un vero e proprio derby di mercato e intensificando i contatti. Soltanto sondaggi invece da altre due compagini italiane, il Bologna e la Fiorentina. Zubkov in stagione ha già messo a segno 5 reti e 7 assist tra campionato e Coppe.