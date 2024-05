Sampdoria, si punta a riavere Stankovic: l'Inter può prestarlo di nuovo

Una delle sorprese più positive, in questa stagione della, è stata rappresentata dal nuovo portiere. Il compito di sostituire uno degli eroi del club blucerchiato, ossia Emil Audero, non era facile ma Filip, dopo un avvio tentennante, ha offerto prestazioni di livello meritandosi la titolarità e convincendo gran parte del pubblico e degli addetti ai lavori. Il numero uno blucerchiato era arrivato a Genova dall, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri. Per trattenerlo il Doria avrebbe dovuto versarecifra non nella disponibilità attualmente per le casse liguri, e così Stankovic (preconvocato in ottica Europei anche dalla Serbia) farà ritorno a Milano.

La questione però avrebbe chance di riaprirsi in estate. Secondo Tuttosport infatti l'obiettivo della Samp sarebbe quello diper una stagione in cui il club avrà come obiettivo la promozione in A. L'Inter non pare intenzionato a puntare molto sul giocatore classe 2002, chiuso a San Siro da Sommer, e potrebbe decidere diquesta volta nella massima serie, per fargli fare ulteriore esperienza. In caso dovessero sorgere intoppi, o non si riuscisse a trovare la quadra con una società di A, la Samp tenterebbe di inserirsi per riprendere il giocatore un altro anno, approfittando anche del gradimento e del feeling creatosi tra Stankovic e il Doria.