Sampdoria-Spezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Partita: Sampdoria-Spezia

Data: sabato 14 dicembre 2024

Orario: 17:15

Canale tv: Dazn

Streaming: Dazn

E' un derby, ma non ci sono i tifosi ospiti:, 17esima giornata di Serie B, sarà infatti interdetta ai tifosi ospiti, che non potranno raggiungere lo stadio Ferraris per sostenere gli uomini di D'Angelo, attualmente terzi in classifica a meno quattro punti dal Sassuolo capolista, in trasferta. I blucerchiati occupano invece l'ultimo posto utile per la salvezza diretta e hanno appena cambiato allenatore, passando da Sottil a Semplici in un momento di grande crisi di risultati.

(4-4-2): Vismara; Venuti, Ferrari, Riccio, Ioannou; Akinsanmiro, Yepes, Meulentseen, Sekulov; Coda, Tutino. All. Semplici.: Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Elia, Candelari, Esposito S., Nagy, Reca; Di Serio, Esposito F. All. D'Angelo.Da valutare se Semplici opterà o meno per un cambio di modulo, per il momento manteniamo lo schieramento utilizzato da Sottil con Coda al posto di La Gumina in avanti. Lo Spezia dovrebbe andare con la sua formazione tipo che si appoggia sui fratelli Salvatore e Francesco Pio Esposito.- La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

- Sarà disponibile su DAZN. Gli utenti potranno vedere Sampdoria-Spezia in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.- La telecronaca del match è affidata a Marco Calabresi.