La scorsa settimana, a San Siro, l'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha regalato la gioia dell'esordio al centravanti della Primavera Daniele Montevago. La punta è entrata nel secondo tempo, e ha sorpreso tutti per l'intraprendenza mostrata. Il suo impatto, comunque, è piaciuto pure al mister.



Stankovic anche per questa settimana ha chiesto che il giocatore continui ad allenarsi con la prima squadra, e non con i ragazzi di Tufano. Probabilmente, Montevago avrà spazio considerando le tre partite in otto giorni, e la scarsa condizione di Caputo, con Quagliarella a mezzo servizio. Sino alla sosta per il Mondiale, quindi, il calciatore classe 2003 presumibilmente continuerà a lavorare con i 'grandi'.