L'ultimo nome in ordine cronologico a circolare a Genova sponda Sampdoria è quello di un ex Leicester. Il giocatore in questione è Adrien Silva, portoghese classe 1989 ex Sporting Lisbona attualmente di proprietà del Leicester. Ranieri non lo ha mai allenato, ma anche l'esperienza di Silva in Premier è durata poco, dal momento che dopo un anno e mezzo si è trasferito in Francia, al Monaco, dove ha giocato anche l'ultima stagione pur rimanendo il suo cartellino in mano agli inglesi.



Secondo Sky Sport Il Doria sarebbe in contatto con il suo entourage, alla ricerca di una formula per chiudere il trasferimento e portare in Italia il centrocampista autore di 22 presenze e due assist nell'ultima stagione di Ligue 1.