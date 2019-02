Il mercato è lontanissimo, ma le società di Serie A iniziano già a muoversi adesso a fari spenti per i colpi da chiudere all'apertura della sessione estiva. In casa Sampdoria sono due i nomi oggetto di particolare interesse: uno è quello di Joachim Andersen, entrato nel mirino di Tottenham e Inter, l'altro è quello di Bartosz Bereszynski, difensore polacco classe 1992.



Sul laterale arrivato a Genova due anni fa dal Legia Varsavia (era il gennaio 2017) si starebbero muovendo in particolare due società italiane. Una è il Napoli, da tempo stuzzicata dal calciatore. In caso di partenza di Hysaj - accostato all'Inter - il club campano potrebbe virare in maniera decisa sul terzino destro blucerchiato.



Secondo Il Secolo XIX l'altra squadra particolarmente interessata sarebbe la Roma, nelle scorse settimane particolarmente attenta nel monitorare la sua crescita. Particolarmente attivo il rappresentante del procuratore di Bereszynski in Italia, l'agente Giuffrida, che già da tempo si starebbe muovendo per organizzare il futuro di 'Beres'.