Il Milan lavora ad un paio di cessioni in vista di gennaio, e una di esse potrebbe coinvolgere anche la Sampdoria: il calciatore rossonero finito nel mirino dei blucerchiati sarebbe il giovane Matteo Gabbia, centrale classe 1999 finito nel giro dell'Under 21 e dell'Under 20 azzurra.



Il Milan secondo Sky Sport vorrebbe lasciar partire il calciatore per permettergli di trovare più spazio, e una delle destinazioni papabili sarebbe proprio la Samp. Il club di Corte Lambruschini però dovrà fronteggiare una ricca concorrenza. Hanno chiesto notizie di Gabbia infatti anche il Brescia e il Verona, alla ricerca di un rinforzo per il pacchetto arretrato.