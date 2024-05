Sampdoria: telefonata ad Accardi, piace Angelozzi. Vagnati...

Laha fatto partire la caccia al nuovo direttore sportivo. Il presidente Matteoinfatti starebbe cercando per il club blucerchiato il profilo di un uomo di esperienza, da affiancare all'attuale responsabile del mercato Andrea Mancini, per aiutare il board nelle scelte in vista della prossima stagione. Nei giorni scorsi a Genova ad esempio era circolata con insistenza la voce dell'interessamento per il direttore del Torino, Davide. Questa pista però sarebbe tramontata, nonostante un doppio incontro avvenuto di recente.In lizza secondo Il Secolo XIX ci sarebbero ad oggi tre nomi: oltre a Chiellini della Juve , il principale candidato è Pietro, ex difensore proprio della Samp da anni ormai all’Empoli. Le sue quotazioni attualmente sarebbero quelle più elevate, addirittura la settimana scorsa, prima della partita con la Reggiana, ci sarebbe stato uno. La risposta del dirigente, a cui la Samp avrebbe telefonato venerdì scorso, sarebbe stata attendista, Accardi infatti in maniera molto professionale avrebbe risposto di essere concentrato soltanto sulla salvezza dell'Empoli.

Il secondo nome sul taccuino della Samp sarebbe quello di Guido, fautore del miracolo Frosinone, seguito anche dalla Salernitana. La posizione di Angelozzi però ad oggi sarebbe quella di stand by