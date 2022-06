Non si placano a Genova le continue voci in merito ad una possibile cessione della. Le tempistiche non saranno di certo brevi, ma i tifosi doriani aspettano con ansia un passaggio accreditato sempre come 'dietro l'angolo' ormai da tre anni. Le ultime indiscrezioni raccontano addirittura di(fase di approfondimento dei dati per una trattativa)in corso, tutte riconducibili a fondi stranieri. Ricordiamo che la Sampdoria ha messo a disposizione una sorta di 'faldone virtuale', definito dai professionisti 'Virtual data room', contenente tutti i conti doriani.Qualcuno addirittura: due sarebbero americane, una araba e una sconosciuta. Il problema, però, è che attualmente ad occuparsi della cessione della Sampdoria sono Gianluca Vidal, commercialista veneto ex braccio destro di Ferrero attualmente proprietario a tutti gli effetti del club in quanto trustee, ossia garante del trust in cui è stata inserita la società in ottica concordati fallimentari, e l'advisor banca Lazard. Nel frattempo, i rumors su un interessamento di Paolo Zanetti, patron della Segafredo, sono stati smentiti: l'ex patron del Bologna non ha intenzione di rientrare nel mondo del calcio.