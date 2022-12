Ieri mattina è partita la Sampdoria per il suo ritiro in Turchia. Il club blucerchiato, guidato da Stankovic, ha raggiunto l'aeroporto di Genova alle 9 de mattino e, dopo un volo di tre ore, è arrivato ad Antalya dove nel pomeriggio si è allenato. Con il gruppo è partito anche il centrocampista inglese Harry Winks.



Il giocatore ex Tottenham, recentemente operato alla caviglia, ha voluto dare un segnale per far capire quanto tenga al rientro in campo. Lo stesso calciatore ha insistito per partire alla volta della Turchia con la squadra, per respirare il clima del rientro con i compagni.