La Sampdoria cerca punti per sperare nel miracolo salvezza. A pochi minuti dal match è Alessandro Zanoli, difensore blucerchiato, che presenta così il match: "In settimana abbiamo preparato questa partita al meglio, è fondamentale per noi. Abbiamo tanti scontri diretti in casa e oggi dobbiamo assolutamente vincere", le sue parole ai microfoni di DAZN.