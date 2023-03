L'attacco della Sampdoria, già di suo numericamente non foltissimo, deve fare i conti con un'altra tegola in questo mese cruciale per il futuro dei blucerchiati. Nei giorni scorsi infatti si è fermato Sam Lammers, che oggi per la partita con la Salernitana non è stato neppure convocato.



L'attaccante olandese ha accusato un infortunio alla caviglia che però, dopo la visita con il professor Mazzola, non è stata ritenuta una semplice botta, bensì una distorsione. Il problema, quindi, non è di lieve entità. I tempi di recupero devono ancora essere valutati con precisione ma si parla di un lasso temporale che va da due settimane (nella migliore delle ipotesi) ad almeno un mese