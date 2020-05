L’altro giorno il tema di discussione a Genova riguardava le dichiarazioni rilasciate dal presidente dellaMassimo. Al di là della consueta strizzata d’occhi alla Roma - con annesso “Sono romanista da prima che nascessi” e “Ho sognato di rilevare la società”, frasi che, come sostengo da tempo, mi ricordano moltissimo il- sono rimasto colpito in particolare da un’affermazione. “”. Non mi ha stupito troppo per il primo pezzo della dichiarazione, la bancarotta la temono tutti, quanto piuttosto per la parola finale.. Ritengo sia particolarmente significativa e azzeccata, anzi, penso che questa volta Ferrero sia stato davvero sincero.La paura di Ferrero di finire nel dimenticatoio è realmente una componente di cui tenere conto quando si tratta con il Viperetta. Il patron della Samp negli anniNon tanto a livello genovese (credo che della ‘popolarità’ blucerchiata attualmente ne farebbe volentieri a meno), bensì a livello nazionale. Una primadonna come Ferrero vive di autografi e selfie, di foto per strada e di comparsate alla tv, che siano da Fazio, a Sanremo, a Domenica In o ai Soliti Ignoti. Non importa il contesto, purché l’apparizione abbia portata nazionale.In effetti, la parola ‘oblio’ è piuttosto interessante a livello psicologico. Durante l’impero romano la pratica della ‘’ prevedeva proprio questo: la totale cancellazione della memoria di un personaggio, ‘colpevole’ di un crimine ritenuto particolarmente grave o significativo. Nell’antica Roma - si torna sempre lì -Di fatto, svuotava di significato una vita umana. Ecco, ritengo che per Ferrero la Damnatio memoriae sia il peggior incubo possibile e immaginabile.. Una volta assaggiate le luci della ribalta da protagonista, per uno che ha sempre gravitato attorno al mondo patinato del cinema ma fuori dal cono di luce della fama, lasciare il palco è molto, molto difficile. Parallelamente alla questione della Damnatio Memoriae è altrettanto interessante notare come, nel diritto moderno, l’oblio non sia più una condanna, bensì un diritto., che dovrebbe impedire la diffusione di informazioni che possono costituire un precedente pregiudizievole dell'onore di una persona. Curioso, no? Ferrerò ci pensi.Quella semplice frase, ‘temo la bancarotta e l’oblio’, si presta a miriadi di interpretazioni diverse.O Ferrero si riferisce alla vicenda Coronavirus, che avrà un impatto ancora tutto da valutare nell’economia mondiale? Oppure ancora parla delle istanze di fallimento che pendono sul capo delle due società di famiglia, Eleven Finance e Farvem, per cui si attende una decisione sulla richiesta di concordato preventivo? Credo sia impensabile ritenere la situazione più rosea oggi, con l’economia italiana sull’orlo del baratro, rispetto a qualche qualche mese fa, ma d’altro canto sino a che il Tribunale non deciderà in merito, va concesso il beneficio del dubbio.Di certo, la questione dell’oblio ha reso evidente l’intima paura di Ferrero. Ritengo anzi che il numero uno doriano sia statocon il giornalista che lo intervistava, manifestando apertamente il suo punto debole. Togliergli questa visibilità, condannarlo all’oblio, per lui rappresenta seriamente un ‘costo’ tangibile. Magari quantificabile nel differenziale tra l’offerta di Vialli di qualche tempo fa e la cifra necessaria per convincerlo a cedere la Samp? Non lo escludo.Credo però che negli ultimi mesi quelle parole pronunciate da Garrone una sera di giugno di neppure un anno fa rimbombino belle nitide nella testa del Viperetta: “”. Lette oggi, sembrano una premonizione. Anzi, a maggio 2020 i soldi americani assomigliano terribilmente alla pentola d’oro alla fine dell’arcobaleno. La domanda da farsi, quindi, è sostanzialmente una: valeva la pena giocare d’azzardo, alzare la posta,