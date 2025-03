Samuele Ricci: "Preferisco fare il regista, mi ispiro a Rodri". Le mosse di Inter e Milan, Cairo fissa il prezzo

guarda ad un presente che colgli sta regalando una seconda metà di stagione da protagonista con la squadra allenata da Paolo Vanoli. E che inevitabilmenteNel contratto prolungato nei mesi scorsi col club granata, con nuova scadenza fissata a giugno 2028, idealmente è inserito il gentlemen agreement sottoscritto col presidente Urbano Cairo per prendere in considerazione eventuali proposte dalle big che dovessero arrivare nel corso dell'estate., da mesi anche nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti,: in Italia,, mentre all'estero il Manchester City (che pure ha investito a fine gennaio 60 milioni di euro per l'ex Porto Nico Gonzalez) resta sullo sfondo.Ogni giocatore che la indossa percepisce qualcosa di diverso, però è chiaro che le voci di mercato fanno molto piacere. Non bisogna però farsi coinvolgere troppo, potrebbero anche farti male, dipende da come le prendi e da come sei fatto.”, ha dichiarato Samuele Ricci ai microfoni di DAZN. Che, interrogato sulle proprie prospettive di mercato, ha replicato così:come a chiunque, ma l'importante è restare focalizzati su cosa si sta facendo, perché se ti fai prendere troppo rischi di perdere il focus". Catenaccio totale, anche se il suo ruolo non è quello del difensore, bensì della mezzala con compiti di regia che ha saputo riconvertirsi in uno dei migliori playmaker della Serie A. Grazie anche ai consigli di Vanoli e Spalletti."Con Vanoli si è creato un bel rapporto di fiducia, è stato paziente su tante cose, è un allenatore che sente tanto la partita. Anche conè lo stesso,Preferisco giocare da play che da mezzala, devo migliorare nell’aggressività: sento di aver già fatto dei passi avanti. E posso fare di più anche in zona gol., un giocatore completo”, ha aggiunto il capitano del Torino a DAZN.Eppure, più passa il tempo e più la valutazione del cartellino del centrocampista è destinata a salire. Considerando la scadenza lontana del contratto, l'importanza delle pretendenti e le prospettive di crescita del ragazzo,– che in questi giorni prenderà decisioni strategiche per il suo futuro prossimo in merito ai prossimi direttore sportivo ed allenatore – pensa ad uno dei migliori giocatori italiani del nostro campionato per aumentare il livello del proprio centrocampo. E. Il derby milanese di mercato è appena cominciato.