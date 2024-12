Sané accompagnato alla porta dal Bayern Monaco: a chi può interessare a zero

GETTY

Un occhio al mercato di gennaio, l’altro a quello di giugno. Così devono ragionare le nostrealla costante ricerca di quel colpo, possibilmenteche gli possa svoltare la stagione. Le squadre italiane hanno infatti da tempo elevato ad arte il riuscire a portare in Serie AUna nuova opportunità del genere ora si profila all’orizzonte con, talentuoso attaccante del, che potrebbe essere al passo d’addio con i bavaresi.

Ancora relativamente giovane – ne faràa gennaio – è da anni sulla cresta dell’onda. Affermatosi con il, il suo passaggio milionario alsembrava per luiEbbene il tedesco, pur senza mai deludere del tutto,Una crescita mai del tutto compiutasi e che ora spinge il club a fare delle valutazioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dalla Baviera non fremono certo per. Troppo alto lo stipendio da, troppo discontinue le sue prestazioni. Insomma, a meno di stravolgimenti,

In realtà lui la scelta l’avrebbe già presa:"Il discorso economico per me va in secondo piano. Ritengo molto più importante il pacchetto completo. Come vengo valutato dal club? Che filosofia di gioco ha la squadra? Possiamo raggiungere qualcosa di grosso come la Champions League? Queste cose per me hanno un peso maggiore.", ha spiegato il tedesco.I primi mesi del 2025 saranno dunqueper lui, alla ricerca com’è di unaNon dovesse riuscirci, si aprirebbero per lui le porte di. Un calciatore di questo livello, libero a zero, potrebbe fare gola a molti,che già l’aveva seguito, alle altrefino alle nostre. In passato Sané era stato accostato anche allache, di certo, ne apprezza le qualità. Sanè è tutt’altro che un giocatore in calo: quest’anno ha giocatotra tutte le competizioni,È valutato intorno aie nei suoi 4 anni e mezzo al Bayern, ha accumulato 194 presenze e 53 gol.