Santos, il presidente conferma il ritorno di Neymar: tutti i dettagli

, presidente delnel club che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio che conta. Tramite il suo profilo Instagram, il numero uno del club brasiliano ha usufruito di un video-racconto per dare il bentornato al 32enne figliol prodigo, nonché prodotto delle giovanili del Santos. Neymar aveva già annunciato il suo addio e la rescissione del contratto con l’Al-Hilal: “All'Al Hilal, ai tifosi, grazie! Ho dato tutto per giocare e vorrei aver trascorso momenti migliori insieme in campo. Grazie all'Arabia Saudita per aver dato a me e alla mia famiglia una nuova casa e nuove esperienze. Ora conosco il paese e ho amici per la vita. Ho sempre sentito il vostro amore e la vostra passione per il gioco. Seguirò il vostro viaggio come club e come paese verso il 2034. Il vostro futuro sarà incredibile, stanno accadendo cose speciali. Vi sosterrò sempre!”.

"Ricordo come fosse oggi, quando il nostro eterno capitano Zito, insieme al tedesco, venne a raccontarmi di un altro talento scoperto dal caro e indimenticabile Betinho. Neymar era il suo nome. Un nome tanto diverso quanto il suo talento. E che talento. Che piacere è stato vedere quel ragazzo crescere e diventare il genio che ha conquistato la nazione santista, il Brasile e il mondo.Ti ricordi? Sono certo che questa frase ti ha accompagnato in tutto questo tempo.Ragazzo della Vila Belmiro! Vieni a essere felice di nuovo con la nostra maglia sacra. La nazione santista ti aspetta a braccia aperte".

Come raccontato da Fabrizio Romano,