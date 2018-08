Antonino Ragusa al Verona, è fatta. L'Hellas - riporta Sky Sport - conclude l’affare e si assicura l'esterno del Sassuolo. La formula dell’operazione? Prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, contratto quadriennale per il giocatore. L'intesa tra le parti è stata raggiunta, ora manca solo la firma da parte del calciatore, già in viaggio verso Verona.