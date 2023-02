Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro l'Udinese: "Per il momento che stavamo vivendo siamo venuti a Udine consapevoli di poter vincere. La partita è iniziata male, su un campo dove abbiamo sempre sofferto, in altre occasioni l'avremmo persa. Ci teniamo stretto questo punto."



Le 500 presenze sono il tuo obiettivo personale?

"Voglio arrivare e superare le 500 partite in Serie A, ho altri due anni di contratto: spero e penso di potercela fare".



Quanto sei migliorato negli anni nel gioco con i piedi?

"Diciamo che mi vendo bene, non sono mai stato un fenomeno. Mister De Zerbi mi ha obbligato a giocare in un certo modo ma non ho questo grande piede".