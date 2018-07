Nel giorno della presentazione come nuovo allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi ha parlato anche di mercato a Sky Sport: "Locatelli mi piace e molto anche. Ma anche per Berardi e Acerbi vale la stessa cosa. Poi queste sono trattative delle quali io so poco. So che Acerbi e Berardi sono giocatori di qualità, però voglio che rimanga gente che rimane volentieri, con l'ambizione di fare un grande campionato. Questo solo loro lo sanno".



Sull'arrivo di Boateng e degli altri nuovi acquisti: "Boateng si aggiunge a Di Francesco, Djuricic e Odgaard che è un po' più giovane. Sono tutti e tre calciatori di qualità, di livello alto. tutti condivisi da me e dalla società. Sono giocatori cercati, voluti e presi. Boateng, per l'esperienza e i suoi trascorsi, per noi è un valore aggiunto".