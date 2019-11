Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna: "Rientra Caputo, anche Magnanelli. Marlon è da valutare, forse riprende oggi. Bourabia dovrebbe venire in panchina, gli altri sono tutti out (Traoré, Ferrari, Chiriches, Mazzitelli, Tripaldelli, Rogerio, Pegolo, ndr), compreso lo squalificato Obiang. Io le assenze ogni tanto le ricordo per onor di cronaca, non mi sentirete mai lamentarmi delle assenze perché penso che la nostra squadra sia forte in tutti gli effettivi. Mancano i giocatori, è un dato di fatto, ma anche altre squadre hanno infortunati. A noi magari pesano perché 3 presunti titolari della difesa sono fuori ma chi c’è non ha meno qualità degli infortunati".



SU BERARDI - "A Lecce e con la Fiorentina non era brillantissimo, ma se sta bene gioca sempre. Ogni tanto gli concedo riposo in settimana, lui più corre e più mette qualità in campo, la prestazione la fa sempre. Più mette agonismo, più vengono fuori le sue qualità ed è determinante. Ma non solo lui. Boga e Locatelli anche, se stanno bene sono titolari assoluti. Se si perde la responsabilità è mia, se si perde poi no".