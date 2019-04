Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Abbiamo ripreso martedì, con un giorno d'anticipo e ci siamo allenati tutti i giorni, bene anche. Aspettiamo la rifinitura e poi questa partita che per noi è importantissima, non abbiamo ancora la certezza della salvezza. Affrontiamo una squadra di giocatori forti, una piazza importante e pretenziosa, avranno voglia di riscatto dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. E' una squadra organizzata, che gioca un buon calcio, lo faceva già con Pioli e lo fa con Montella, sono due allenatori che stimo".



SULLA STAGIONE - "Il discorso salvezza si fonde con quello della maturità, se siamo maturi come abbiamo dimostrato con Parma, Chievo, Lazio e Udinese, arriveremo alla salvezza velocemente e la squadra sarà maturata, se non maturiamo la salvezza arriverà dopo. Dà fastidio dover rincorrere ancora la salvezza, perché le prestazioni fatte meritavano più punti di quanti ne abbiamo conquistati, ma è così, il campo dice quasi sempre la verità".



SU CHIESA - "Chiesa sarebbe pericoloso anche se facesse il terzino, da seconda punta ricorda molto il padre".



SULLA LAZIO - "Adesso dobbiamo stare concentrati sulla cose serie, e questa non è una cosa seria, almeno per adesso. Dobbiamo pensare alla salvezza".