Il Sassuolo proseguirà ancora con Alessio Dionisi in panchina. Lo ha ammesso lo stesso tecnico ex Venezia a Dazn dopo il ko interno con la Fiorentina: "Se l'ha detto l'amministratore delegato, lo possiamo dire. Le scelte fatte quest'anno sono state di aiuto, dobbiamo dare continuità a scelte e prestazioni".



"Gli obiettivi del Sassuolo che verrà? Dipenderà da che rosa avremo. In base a chi rimarrà e a chi arriverà, dobbiamo essere realisti e avere un obiettivo chiaro. Ho fiducia nella proprietà: è sana e ha idee chiare, ma vanno tramutate in risultati".