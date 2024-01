Sassuolo, Dionisi: 'Berardi? Qualcuno dovrà fare di più...'

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Monza: "Siamo alla terza di ritorno, ma noi abbiamo giocato solo la prima. Non vedevamo l'ora di tornare a giocare. Berardi out? Abbiamo preparato la partita allo stesso modo, abbiamo doppi interpreti in tutti ruoli. Abbiamo qualità a prescindere, qualcuno dovrà fare qualcosa di più".