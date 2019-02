Dany Mota Carvalho, attaccante della Virtus Entella, autore di 9 gol in stagione, parla a Sassuolonews.it, partendo dal mancato riscatto da parte del club neroverde: "Mi sono trovato bene e sono ancora in contatto coi compagni della Primavera, ho fatto il mio lavoro ed è stata una bella esperienza, ma è andata così. Sono rimasto deluso del mancato riscatto, ma non devo pensarci più e lavorare duramente per andare il più lontano possibile. Mercato? Bisogna chiedere al mio procuratore perché io non saprei cosa rispondere. Ho letto dell’interesse di Genoa o Fiorentina, ma probabilmente si è trattato solo di voci e non di qualcosa di concreto. Futuro? Fra 5 anni spero di essere in Serie A, anche se è un tempo un po' lungo per pensarci".