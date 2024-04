Sassuolo, le pagelle di CM: l’imprendibile Laurienté, Thorstvedt assistman, bene anche Erlic

Consigli 6: preferisce i miracoli di volo a quelli di terra. Smanaccia su Thiaw, si arrende al rasoterra di Leao. Nessuna colpa sul tap-in di Jovic e sulla botta ravvicinata di Okafor.Toljan s.v.(8’ Tressoldi 5,5: chiamato a fare il terzino, e per giunta sul numero dieci rossonero, Leao lo inchioda con un dribbling fantascientifico e accorcia le distanze. Però nella ripresa è importantissimo il suo anticipo su Loftus-Cheek nell’azione del 3 a 1. Ancora in difficoltà nel finale, dopo il giallo)Erlic 6,5: diverse le scivolate motivazionali, da trascinatore. Annulla Jovic fino al cambio di modulo di Pioli.

Ferrari 6: spende un cartellino atterrando Loftus-Cheek lungo la fascia. Saggio. Gestisce bene una punta sola, inizia a soffrire con l’ingresso di Giroud...Viti 6: anche lui terzino riadattato. Vacilla, eppure in un modo o nell’altro rimbalza Chukwueze prima e Pulisic poi.Obiang 6,5: la strana scelta di Ballardini. Strana fino a un certo punto, considerata l’esperienza e lo spessore del giocatore. Corricchia sì, ma dove serve.Boloca 6: non ha più la sicurezza di inizio anno, però non rinuncia mai a giocare. In affanno ma col cuore.(76’ Racic 6: dovrebbe aiutare ad alzare il muro, aggiunge solo qualche mattoncino)

Thorstvedt 7: un assist di tacco, che se l’avesse fatto Ibra… Poi mette in porta Laurienté con una bella triangolazione. Qualità e quantità.(61’ Matheus Henrique 5,5: perso nel poco minutaggio e nella situazione critica in cui si trova quando entra in campo)Volpato 6,5: inizio brillante, con la giocata che regala a Pinamonti la palla del vantaggio. Poi viene macinato da Theo Hernandez. Sostituito all’intervallo.(46’ Defrel 6,5: anche lui parte bene con l’assist a Laurienté, una giocata intelligente delle sue. Solo che dopo si concentra soprattutto sulla fase difensiva…)

Laurienté 7: riecco il vero Armand, quello che travolgeva Calabria a San Siro… Oggi svernicia Florenzi ripetutamente, segna doppietta ma sbaglia la giocata più importante della sua gara, quella che poteva valergli anche l’assist a referto. Sceglie il giocatore sbagliato in un tre contro due, il Milan riparte e realizza il 3 a 2 che innesca la rimonta.(76’ Ceide s.v.)Pinamonti 6,5: notevole l’uno a zero del centravanti neroverde, le girate da fermo non mancano certo al suo repertorio. Cala nella ripresa, faticando a tenere su la palla.All. Ballardini 6: tanto audace la formazione iniziale quanto efficace. Volpato sorprende Theo, Obiang in mezzo al campo regge la pressione. Bene anche il piano gara e i cambi chirurgici, o almeno fino alla sostituzione Ceide per Laurienté, che è sembrata tutt’altro che vincente.