Migliorano le condizioni di Berardi e Ferrari, non menzionati dal Sassuolo tra i giocatori a parte. Questo il report ufficiale del club: "​Neroverdi subito al lavoro questa mattina al Mapei Football Center: dopo il pareggio all'Allianz Stadium la squadra ha iniziato la preparazione per il match di Coppa Italia in programma mercoledì contro il Perugia. Seduta defaticante per i calciatori scesi in campo contro la Juventus, per il resto del gruppo lavoro in palestra, trasformazione, esercitazioni tecnico tattiche e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Vlad Chiriches, Gregoire Defrel e Gianluca Pegolo.



Domani i neroverdi sosterranno la seduta di rifinitura a PORTE CHIUSE. Alle ore 13.15 presso la sala stampa del Mapei Football Center è in programma la conferenza prepartita di mister Roberto De Zerbi.