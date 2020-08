La rivincita di Roberto De Zerbi. L'ottavo posto conquistato in questa stagione è uno spartiacque nella carriera del tecnico bresciano: da una parte culmine di un percorso tanto preciso quanto interessante, dall'altra punto di partenza per un futuro roseo e intrigante.: l'ottavo posto, il primo alle spalle delle big Juve, Inter, Atalanta, Lazio, Roma, Milan e Napoli, vale l'etichetta di leader delle provinciali e l'ultimo slot tra le teste di serie della Coppa Italia.. Ci ha provato il Milan, affidandosi al maestro Marco Giampaolo: tanti errori e poca pazienza hanno fatto naufragare ben presto il progetto. Ci ha provato il Genoa, puntando sull'estetica del calcio di Andreazzoli, esonerato dopo otto giornate. Ci ha provato la Juve, che ha optato per un vero e proprio cambio di filosofia: il risultato finale non è cambiato, ma il bel gioco non si è (ancora) visto., il 6° miglior reparto dell'intero campionato. Merito di Ciccio Caputo, conferma e certezza da 21 gol in stagione, a cui si aggiungono la vivacità di Boga (11 gol), il talento di Berardi (14) e la frizzantezza di Djuricic (5). E poi il netto miglioramento di Locatelli, i giovani Haraslin e Raspadori, l'esperienza di Consigli, Peluso e Magnanelli.. È il calcio di De Zerbi è così: palla a terra e giocate veloci. Ricetta perfetta per un Sassuolo vincente.