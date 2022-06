Il Sassuolo sta per chiudere il colpo Agustin Alvarez dal Penarol. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'attaccante centrale è infatti già in Italia e oggi a pranzo è previsto un incontro fra il presidente del club sudamericano, il giocatore e i suoi agenti e tutti i dirigenti più importanti del club neroverde per sistemare gli ultimi dettagli.



Poi il giocatore dovrà sostenere le visite mediche di rito propedeutiche alla firma sui contratti che lo legheranno al Sassuolo fino al 30 giugno 2026. Il Penarol incasserà invece 11 milioni di euro per il suo cartellino.