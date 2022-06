Addio per il Sassuolo. Il club neroverde ha infatti annunciato la cessione dell'attaccante ex Inter Jens Odgaard all’AZ Alkmaar a titolo definitivo. Questo il comunicato diramato dal sito ufficiale:



"L'U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato:

-ODGAARD Jens (classe ’99, attaccante): ceduto a titolo definitivo all’AZ Alkmaar".