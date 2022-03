Il centravanti dele obiettivo di mercato dell'Inter ma non solo,ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport del suo futuro, ma anche dell'ambizione di portare l'Italia ai Mondiali negli spareggi delle prossime settimane."Sappiamo tutti che è un momento importante, bisogna essere concentrati e dare tutto, per l’Italia e gli italiani. Tutti daremo il massimo per portare l’Italia al Mondiale. Gli spareggi bisogna vincerli per forza. Io mi sono trovato benissimo nelle prime convocazioni, sono stato accolto come in una famiglia. E’ un gruppo compatto, si è visto soprattutto all’Europeo"."Io e Davide (Frattesi ), siamo praticamente due fratelli. Ci siamo sempre rincorsi, due destini che si sono incrociati sin da bambini. Per me averlo in squadra è un punto di riferimento, un valore aggiunto. Il salto dalla Lazio alla Roma lo ha fatto prima lui, io sono arrivato du e anni dopo. Al Sassuolo invece sono arrivato prima io, lui sei mesi dopo"."Lui è un campione, essere avvicinato a un campione del genere fa solo piacere. Ma io ho la mia strada, il mio modo di giocare. Zero espulsioni? Penso che litigare sia una perdita di energie. Riesco a controllarmi e penso solo ad aiutare la squadra""Ho un bel ricordo, Roma è casa mia. La Roma è stata un pezzo del mio percorso e della mia storia, conservo bei ricordi di momenti che ho vissuto lì. Rimpianti? No, assolutamente. Ho preso una strada diversa, sono contento di quello che ho fatto"."Inter e Juve mi vogliono? Non ci penso, non mi sono mai dato limiti. Quando ci sarà da decidere seguirò il cuore. Sono andato all’estero una volta e non mi spaventa rifare quella scelta. Le voci di interessamento di grandi club fanno piacere, sono uno stimolo. Ma non seguo troppo il calciomercato, certe situazioni non si concretizzano in fretta. Contro l'Inter non so se sia stata la mia migliore gara in assoluto, ma una delle migliori. Vincere a San Siro è sempre una bella impresa. Siamo orgogliosi di quella vittoria, in uno stadio dove hanno giocato tanti grandi campioni, contro una squadra che è tra le migliori".