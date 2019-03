Fanno rumore e aprono un nuovo scandalo le parole rilasciate da Marc Fratani a Le Monde in Francia. L'ex collaboratore del Marsiglia ai tempi in cui Bernard Tapie era il presidente del club francese ha infatti svelato tutte le mosse, anche illegali che portarono l'OM ad essere uno dei migliori club d'Europa nel decennio che va dal 1986 al 1996.



COMPRATO ARBITRI - "Tapie è una persona senza limiti. Per arrivare in fondo era capace di tutto. Una volta ho partecipato ad un incontro per comprare un arbitro. Era per un partito contro il PSG a Parigi".



DROGAMMO I GIOCATORI DEL PSG- "In quella partita condizionammo anche l'avversario con una droga: l'Haldol. La somministrammo utilizzando siringhe con ago ultrasottile. L'abbiamo iniettata nelle bottigliette di plastica. Tutto ciò che era consumabile dall'avversario è stato trattato".