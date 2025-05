Inter, Zalewski: "Scudetto? Finché la matematica non ci condanna ce la giochiamo. Carichi per la finale di Champions"

AFP via Getty Images

L'deve battere ilal Sinigaglia e sperare in un passo falso del Napoli al Maradona per centrare la rimonta Scudetto alla 38esima e ultima giornata di Serie A. Prima della partita, l'esterno nerazzurroha parlato a DAZN: le sue dichiarazioni.- "Finché la matematica non ci condanna ce la giocheremo. Non sarà facile, sappiamo che squadra è il Como e che dall’altra parte hanno una grande possibilità, meritata. Ma noi siamo qui a crederci".- "C’è rammarico per quanto successo con la Lazio, ma siamo qui a giocarci lo Scudetto fino all’ultimo. Questo è il sintomo di una squadra che ci crede fino alla fine".

- "Sono carico io ed è carica la squadra. E' un'occasione da non perdere, tanti miei compagni hanno affrontato quest'avventura. Ma prima c'è da giocarci questa ultima partita di campionato, non si sa mai quello che può succedere".