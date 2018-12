anche quando le circostanze non richiamano situazione di tensione. Il viaggio nella terra dei birrai non presentava componenti ansiose, visto che la qualificazione è già in cassaforte. Ma la Roma. Quanto a, nemmeno il profumo della patria gli dà stimoli particolari.in un contesto decisamente negativo, con il più giovane dei Pellegrini che si fa cacciare dopo pochi minuti di presenza.Di Francesco non sa più a che santo votarsi e regala una chance a. Dopo meno di un’ora senza un solo guizzo vitale, il tecnico lo richiama in panchina per rilanciare Zaniolo.. Spazio anche a Mirante, visibilmente infreddolito nello scenario polare di Plzen, e a Marcano, oggetto misterioso della difesa. Con un cognome imbarazzante viste le sue incertezze difensive.Il Viktoria pensava a un atterraggio morbido, convinto forse che il pareggio bastasse a qualificarlo, mai immaginando che il Cska potesse passare al Bernabeu., compresa quella in cui firma il gol del vantaggio che provoca più sconforto che delusione. Dopo quattro nitide occasioni da gol per i cechi, la Roma ha un sussulto vitale e trova il pareggio grazie al mancino di Under, un apprezzabile colpo di biliardo. Un brodino, pensano gli affezionati, ma c’è appena il tempo per una cucchiaiata perché il Viktoria, ancora trascinato da Kovaric, trova il gol che vale l’Europa League. Immagino che alcuni messaggi calorosi arriveranno dal Cremlino a Trigoria.17’st Kovarik, 23’st Under, 27’st ChoryAssist: 17’st Kopic, 23’st SantonAmmoniti: 22′ Limbersky, 34′st KluivertEspulsi: 47’st Lu. Pellegrini (doppia ammonizione)